Sinop'ta Kültür Varlığı Kaçakçılığına Karşı Düzenlenen Konferans

Sinop'ta, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği iş birliğiyle "Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ve Kültür Varlıklarının İade Süreci" konferansı gerçekleştirildi.

Konferans, Sinop Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'un konuşmasıyla başladı. Boz, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin ülkeye tekrar kazandırılması noktasında yoğun çaba harcandığını belirtti.

Boz, Türkiye'nin dünya genelinde en fazla tarihi eser envanterine sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, başka ülkelerde eserlerin özellikle özel müzelerde sergilendiğine dikkat çekti.

Kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin iade süreçlerinde yapılan çalışmalara dair bilgi veren Boz, tarihi eserlerin korunmasının sadece kaçakçılıkla mücadele ile sağlanamayacağını ifade etti. Eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini vurgulayan Boz, "Kültür varlıklarının iadesi herkesi çok heyecanlandırıyor. Milli duyguların da devrede olduğu bu süreçte eğitim önemli. çocuklara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz," şeklinde konuştu.

Boz, katılımcıların sorularını yanıtlayarak, kaçakçılıkla mücadelede eğitim faaliyetlerinin önemini bir kez daha dile getirdi.

Sinop'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği işbirliğiyle, "Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ve Kültür Varlıklarının İade Süreci" konferansı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşma yaptı.

Sinop'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği işbirliğiyle, "Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele ve Kültür Varlıklarının İade Süreci" konferansı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşma yaptı.