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Sinop'ta Mantar Toplarken Kaybolan Kadın Ormanda Bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesinde mantar toplamaya giden 69 yaşındaki kadın, arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:28
Sinop'ta Mantar Toplarken Kaybolan Kadın Ormanda Bulundu

Ormanda Kaybolan Fikriye Özdemir Bulundu

Sinop'un Ayancık ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden 69 yaşındaki işitme engelli kadın Fikriye Özdemir, günler süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Arama Çalışmaları ve Bulunma Süreci

Uzunçam köyünde yaşayan Özdemir, dün mantar toplamak üzere evinden ayrıldığında geri dönmedi. Durumu endişe ile karşılayan yakınları, hemen kayıp ihbarında bulundu.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri katıldı. İki gün süren aramalar sonucunda Özdemir, köye beş kilometre mesafede bir ormanda jandarma ekipleri tarafından sağlıklı bir şekilde bulundu.

Vali Özarslan'dan Teşekkür Mesajı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özdemir'in sağ salim bulunmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, aramalara katılan tüm mesai arkadaşları ile köylüleri teşekkür etti. Vali Özarslan, sonbahar mevsiminde ormanlık alanlara yapılan ziyaretlerin arttığını ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Özarslan ayrıca, Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uyarıların önem taşıdığını belirtti.

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