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Sinop'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 16:15
Sinop'ta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Sinop-Boyabat kara yolunun Kabalı köyü mevkiinde gerçekleşen kazada, Cevdet B. yönetimindeki 57 UYU 57 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İrfan T. tarafından sürülen 57 ABE 571 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, yerel saatle 14:00 sıralarında meydana geldi.

Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile 57 UYU 57 plakalı araçta bulunan Gülbahar B., sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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