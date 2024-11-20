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Sinop'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı 84 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:46
Sinop'ta Motosikletin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Feci Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Sinop'un Gerze ilçesinde, motosikletin çarptığı bir yaya yaşamını yitirdi, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Onur Peker (29) yönetimindeki 55 APR 814 plakalı motosikletin, Sinop-Samsun kara yolunun hastane kavşağı mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Şükriye Dinç'e (84) çarpmasıyla gerçekleşti.

Çevredekilerin acil durum ihbarı üzerine kazaya müdahale eden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine götürülürken, Dinç Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, maalesef Dinç kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre, motosiklet sürücüsünün de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı. Ekipler kaza...

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı. Ekipler kaza...

Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin çarptığı yaya öldü, sürücü ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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