Sinop'ta Nadir Bulunan 4 Kilogramlık Kırlangıç Balığı Avlandı

Sinop Türkeli'de Nadir Kırlangıç Balığı Avı

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar, nadir bulunan 4 kilogramlık kırlangıç balığını ağlarına takmayı başardı. Bu özel balık, bölgede Akdeniz balığı olarak da tanınıyor.

Balığın Tezgah Fiyatı ve Halkın İlgisi

Kırlangıç balığı, balıkçılara göre kilogram başına 400 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı Erkan Şimşek, bu balığın genellikle nadir avlandığını belirtti. Şimşek, "Müşterilerin tezgahımıza gelmesiyle birlikte, ilk başta balığı görünce şaşırıyorlar. Balığın adını sorduklarında, 'Yenir mi?' diye merak ediyorlar. Biz de onlara balığın tüketilebilir olduğunu ve oldukça lezzetli olduğunu anlatıyoruz," dedi.

Türkeli'nin Denizinde bulunan Zenginlikler

Bu türden balıkların avlanmasının yerel halk için bir zenginlik olduğunu vurgulayan Erkan Şimşek, "Kırlangıç balığı, hem az bulunan hem de sağlık açısından faydalı bir seçenek. Fiyatı biraz yüksek olsa da, bu lezzeti denemek isteyenler için harika bir fırsat," şeklinde konuştu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına 4 kilogramlık kırlangıç balığı takıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına 4 kilogramlık kırlangıç balığı takıldı.