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Sinop'ta Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı

Sinop'ta balıkçıların ağına takılan nadir fener balığı, Karadeniz'deki iklim değişikliğini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 15:09
Sinop'ta Nadir Görülen Fener Balığı Yakalandı

Sinop'ta Nadir Fener Balığı Yakalandı

Sinop'ta, denizle buluşan balıkçıların ağlarına takılan fener balığı, Karadeniz’deki nadir görünümünü sergiledi. Küçük tekneleriyle avlanan yerel balıkçılar, bu ilginç türü ağına çekmeyi başardı.

Fener Balığı Tezgahta 400 Liradan Satışta

Yakalanan fener balığı, balıkçı tezgahında kilogramı 400 liradan satışa sunuldu. Bu durum, hem balıkçıların hem de bölge halkının ilgisini çekti.

Balıkçı Talat Baş’ın Düşünceleri

Konuyla ilgili açıklama yapan balıkçı Talat Baş, "Karadeniz'de 45 yıldır balıkçılık yapıyorum ve bu benim için ikinci fener balığı karşılaşmam" dedi. Baş, fener balığının Akdeniz ve Ege Denizi’ne ait bir tür olduğuna dikkat çekerek "İklim değişikliği nedeniyle bu balığın Karadeniz’e gelmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı. Baş, suların ısınmasının bu tür balıkların bölgeye gelmesinin nedenleri arasında olduğunu dile getirdi. Zamanla fener balığının Karadeniz'deki deniz ekosistemine etkileri merakla bekleniyor.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen fener balığı...

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen fener balığı takıldı.

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen fener balığı...

Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına Karadeniz’de nadir görülen fener balığı takıldı.

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