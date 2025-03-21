Sinop'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop'ta Nevruz Bayramı, renkli etkinliklerle ve geleneksel gösterilerle kutlandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 16:42
Sinop'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sinop’ta, geleneksel Nevruz Bayramı dolayısıyla pek çok etkinlik düzenlendi. Sinop Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen bu özel organizasyonda, etkinlikler hiç bitmedi.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ile başladı. Ardından, temsili demir dövme etkinliği yapıldı. Burada öğrenciler ve akademisyenler, kutlamaların neşe dolu anlarından birini oluşturarak yumurta tokuşturdu.

Yanan ateşin üzerinden atlanmasıyla devam eden etkinlikte, Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuları tarafından yapılan ok atışları ve kopuz gösterisi ile kutlamalar sona erdi.

Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde Nevruz Kutlamaları

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sarı Saltuk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen nevruz kutlamalarında ise program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve yapılan halk oyunları gösterisi, etkinliğe katılanların büyük beğenisini topladı.

Öğrencilerin, Sinop Valisi Mustafa Özarslan’a nevruz tepsisini sunmasının ardından, nevruz ateşi yakılarak kutlamalar devam etti. Geleneksel ok atışlarının yapılması ile etkinlik sona erdi.

Sinop’ta gerçekleştirilen bu etkinlikler, Nevruz Bayramı’nın coşkusunu ve geleneksel değerlerini bir araya getirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Sinop’ta Nevruz Bayramı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop’ta Nevruz Bayramı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop’ta Nevruz Bayramı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sinop’ta Nevruz Bayramı dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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