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Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'un bazı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 12 Şubat'ta ara verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 00:28
Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sinop'ta Eğitimde Aksamalar Devam Ediyor

Sinop'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, bazı ilçelerde taşımalı eğitime 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilirken, alınan önlemler kamuoyuna duyuruldu.

Hangi İlçelerde Eğitim Durdu?

Açıklamada, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra bu ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde, tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim süresinin durdurulduğu bildirildi.

Ayrıca, Ayancık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçenin genelinde de taşımalı eğitim faaliyetlerinin bugün için askıya alındığı belirtildi.

Öğrencilerin güvenliği için alınan bu tedbirlerin önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak yeniden değerlendirileceği öğrenildi.

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