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Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları: Yıldırım ve Hortum Alarmı!

Sinop'ta etkili olan kötü hava koşulları yıldırım düşmesi ve hortum olayına neden oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 10:06
Sinop'ta Olumsuz Hava Koşulları: Yıldırım ve Hortum Alarmı!

Sinop'ta Fırtına ve Yıldırım Olayı

Sinop'ta bu sabah başlayan olumsuz hava koşulları, kentte büyük bir etki yarattı. Özellikle gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Yıldırım Düşmesi ve Yangın

Ada Mahallesi'nde yer alan 5 katlı bir apartmanın çatı katına düşen yıldırım, yangına neden oldu. Apartman sakinlerinin hızlıca durumu bildirmesi sonucu, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine intikal etti. Yangına Müdahale

Sinop Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak, çatıda ciddi hasar meydana geldi.

Denizde Hortum Olayı

Bunun yanı sıra, denizde de hortum oluştuğu bildirildi. Bazı vatandaşlar, bu doğa olayını cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Yaşananlar, Sinop'taki olumsuz hava koşullarının ne denli tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanakta bir apartmana isabet eden yıldırım...

Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanakta bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu.

Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanakta bir apartmana isabet eden yıldırım...

Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanakta bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu.

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