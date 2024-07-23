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Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 22:43
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 22:49
Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'un Dikmen İlçesinde Orman Yangını

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Kerim köyü'nde ormanlık alanda meydana gelen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale Ekipleri Seferber Oldu

Bölgedeki yangın ihbarı sonrası Gerze Belediyesi İtfaiyesi ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcadı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve orman yangınlarını önlemek için gerekli tedbirleri almalarını vurguladı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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