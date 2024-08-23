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Sinop'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Sinop Adabaşı mevkisinde çıkan örtü yangını, hızlı müdahale sayesinde 3 saatte söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:28
Sinop'ta Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Sinop’ta Çıktı

Sinop ilinin Adabaşı mevkisinde bulunan otluk alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde kısa sürede yetkililere bildirildi.

Müdahale Ekipleri Hızla Bölgeye Sevk Edildi

|Orman İşletme Müdürlüğü|’ne ait arazözler, itfaiye, |AFAD| ve emniyet yetkilileri, yangının kontrol altına alınması için hızlıca bölgeye yönlendirildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin 3 saat süren özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının büyümesi önlendi.

Yetkililer Alanda İncelemelerde Bulundu

Yangının ardından |Sinop Vali Yardımcısı| Ali Osman Bulat, |Sinop Belediye Başkanı| Metin Gürbüz ve |İl Emniyet Müdürü| Sibel Kılıçoğlu, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililer, yangın hakkında bilgi alarak durumu değerlendirdi.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sinop’ta çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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