Sinop’ta Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Sinop’ta Trafik Kazası

Sinop’un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, C.B. kontrolündeki 57 KD 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolunun Dibekli köyü mevkisinde, M.T.K. tarafından kullanılan 20 ALJ 298 plakalı araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Hastaneye Kaldırılmaları

Kazada her iki aracın sürücüleri ile 20 ALJ 298 plakalı araçta bulunan A.L.K. ve D.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.