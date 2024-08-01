Sinop'ta Otomobil Kazasında 8 Yaralı

Sinop'ta İki Otomobil Çarpıştı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 8 kişi yaralandı. Olay, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta gerçekleşti.

Kaza Detayları

Sürücü A.M.'nin kontrolündeki 57 ABT 126 plakalı otomobil, S.T. tarafından kullanılan 57 ABE 664 plakalı araçla çarpıştı. Bu talihsiz olayda, her iki aracın sürücüleri ile birlikte araçta bulunan Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T de dahil olmak üzere toplam 8 kişi hafif yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay sonrası, yaralılar sağlık ekipleri tarafından hızlı bir şekilde Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sinop'ta havalimanı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sinop'ta havalimanı yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.