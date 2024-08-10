Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sinop'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile motosiklet çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:27
Sinop'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Sinop'ta Kaza: İki Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Karacaören köyü yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, R.G. yönetimindeki 37 LE 623 plakalı otomobilin, R.A. tarafından sürülen 57 ABZ 738 plakalı motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü R.A. ve beraberindeki K.D. yaralandı.

Yardım ve Tedavi Süreci

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!