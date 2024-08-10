Sinop'ta Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Sinop'ta Kaza: İki Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Karacaören köyü yakınlarında bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, R.G. yönetimindeki 37 LE 623 plakalı otomobilin, R.A. tarafından sürülen 57 ABZ 738 plakalı motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü R.A. ve beraberindeki K.D. yaralandı.

Yardım ve Tedavi Süreci

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.