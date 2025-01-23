Sinop'ta Otomobil ve Tır Çarpışması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'ta Trajik Kaza: 2 Ölü, 2 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen otomobil ve tır çarpışması, 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, Boyabat-Durağan kara yolu Çatpınar köyü mevkisinde gerçekleşti.

Y.Y'nin kullandığı 34 TJ 527 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

Kazada otomobil sürücüsü Y.Y. ile birlikte araçta bulunan D.Y, H.Y. ve Z.S. yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, sürücü Y.Y. ve eşinin olduğu öğrenilen D.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu olay, yerel halkı derinden üzüntüye boğdu. Yetkililerin kazanın nedenine dair araştırmaları devam ediyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.