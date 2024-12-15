Sinop'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı: 2 Ölü

Sinop'ta Feci Kaza: Otomobil Yolcu Otobüsüyle Çarpıştı

Sinop'ta, otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Olay, H.A. idaresindeki 34 TJ 5336 plakalı otomobilin, B.K. yönetimindeki 57 AV 650 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştığı sırada meydana geldi. Kaza, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde gerçekleşti.

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Maalesef kazada otomobil sürücüsü H.A. ve yanında bulunan K.A. hayatını kaybetti. Cesetler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.