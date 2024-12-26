Sinop'ta Palamudun Fiyatı 200 Liraya Yükseldi

Palamut Fiyatları Sinop'ta Uçuşta

Karadeniz'de göç yolculuğunun ardından balıkçı ağlarına az miktarda takılan palamut, Sinop'ta tezgahlarda tanesi 200 liradan satışa sunuluyor. 1 Eylül'de denizlerde başlayan balık av sezonunun başlangıcında bol miktarda avlanan palamut, son günlerde ise ağlarda nadir görülüyor.

Sezon İçinde Fiyat Değişimi

Av sezonu boyunca yaşanan bolluk sebebiyle palamut fiyatı 70 liraya kadar düşmüştü. Ancak günümüzde palamutun değeri 200 lira seviyesine ulaştı. Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, palamut ve hamsi gibi balıkların göç balıkları olduğunu belirtti.

Palamutun Göç Yolculuğu

Ünlü, palamudun yaklaşık bir ay önce göç yolculuğuna başladığını ve bu süreçte okyanuslara geçtiğini ifade etti. Geride kalan palamutların ise zaman zaman ağlara takıldığını vurgulayan Ünlü, avlanan palamutların az olmasının fiyatı artırdığını söyledi.

Son Dönem Pazar Analizi

Namık Ünlü, "Palamuda bu sezon için veda etmek üzereyiz. Çok nadir ağlara takılıyor. Göç yolculuğu tamamlandığı için tane fiyatı 200 liraya kadar yükseldi." diyerek durumu özetledi.