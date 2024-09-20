DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,11%
ALTIN
2.858,92 -1,14%
BITCOIN
2.164.449,26 -0,6%

Sinop'ta Sağanak Yağış ve Hortum Olayı

Sinop'ta sağanak yağış, su baskınları ve denizde hortum oluşmasına yol açtı. Zarar gören yollar için önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:36
Sinop'ta Sağanak Yağış ve Hortum Olayı

Sinop’ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Sinop’ta bu sabah saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış, bazı yollarda ciddi su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu.

Denizde Hortum Oluştu

Yağışların ardından kentin kıyı şeridinde de hortum oluşumu gözlemlendi. Bu durum yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Belediye Çalışmaları

Belediye ekipleri, su birikintilerinin görüldüğü cadde ve sokaklarda temizleme ve tahliye çalışmaları başlattı. Hızla hareket eden ekipler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Valilikten Uyarı

Sinop Valiliği, meydana gelen ani su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, ihtiyaç halinde yerel yardım ve destek hizmetlerinden faydalanmalarını tavsiye etti.

İLGİLİ HABERLER

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de Aile Hekimine Saldırı: Kadın Gözaltına Alındı
2
Silivri'de Uyuşturucu Operasyonları: 6 Tutuklama
3
Macklemore, Filistinli Sanatçılarla Yeni Şarkısını Yayınladı
4
Van ve Bitlis'te Kuvvetli Yağış Uyarısı
5
Gazze'deki Kan Bağışı Krizi: Açlık ve Yıkımın Etkileri
6
Hindistan, Ukrayna'ya Mühimmat Gönderimi İddialarını Reddetti
7
Maltepe'de Pitbull Saldırısı Kameralara Yansıdı

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak

TEB, Yapı Kredi ve Garanti faizsiz taşıt kredisini açıkladı! O markayı alacak olan yaşadı

Ekim ayında tiryakileri karalar bağlayacak! Sigara fiyatlarında taze revize haberi geldi

Sosyal yardımlar da artıyor! Milyonlara artı yüzde 9 zam müjdesi verildi

Benzine ağır darbe FED sonrası geliyor! Benzin fiyatlarında dev zam kapıda geliyor!

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı