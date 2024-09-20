Sinop'ta Sağanak Yağış ve Hortum Olayı

Sinop’ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Sinop’ta bu sabah saatlerinde meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış, bazı yollarda ciddi su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücülerin trafikte zor anlar yaşamasına sebep oldu.

Denizde Hortum Oluştu

Yağışların ardından kentin kıyı şeridinde de hortum oluşumu gözlemlendi. Bu durum yerel halkta şaşkınlık yarattı.

Belediye Çalışmaları

Belediye ekipleri, su birikintilerinin görüldüğü cadde ve sokaklarda temizleme ve tahliye çalışmaları başlattı. Hızla hareket eden ekipler, olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmaya çalışıyor.

Valilikten Uyarı

Sinop Valiliği, meydana gelen ani su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, ihtiyaç halinde yerel yardım ve destek hizmetlerinden faydalanmalarını tavsiye etti.