Sinop'ta Sağanak Yağışın Etkileri

Sinop'ta Şiddetli Sağanak Yağış

Sinop'un Gerze ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçe genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açtı. Yollar Hasar Gördü

Söz konusu yağışlar neticesinde bazı yollarda hasar meydana geldi. Su birikintilerinin oluşması dolayısıyla trafikte aksamalar gözlemlendi. Belediye Ekipleri Çalışmalara Başladı

Yağış sonrası Sinop Belediyesi'ne bağlı ekipler, toprak ve çamurla dolan cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Aynı zamanda hasar gören yollarda onarım faaliyetleri de sürdürülüyor. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alıyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.

Sinop'un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı yollarda hasar oluştu.