Sinop'ta Sağanak Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İlçede Sağanak Yağışların Etkisi

Sinop'un Gerze ilçesi sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak ile karşı karşıya kaldı. Bu olumsuz hava koşulları, ilçede birçok ev ve iş yerinin su basmasına neden oldu.

Yol Güzergahlarında Su Birikintileri

Sağanak yağışların etkisiyle birlikte yol güzergahlarında su birikintileri oluştu. Bu durum, sürücüler için zaman zaman trafik aksaklıklarına yol açtı. Yerel halk, bu durumu sıkıntıyla karşıladı.

Belediye Ekipleri Temizlik Çalışmalarında Bulundu

Sinop Belediyesi, yaşanan bu sel baskınlarının ardından hemen harekete geçti. Su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmaları başlatarak, vatandaşların mağduriyetini azaltmaya çalıştı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.

Sinop’un Gerze ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, yol güzergahlarında su birikintisi oluştu. Belediye ekipleri, su dolan ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yaptı.