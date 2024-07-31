Sinop'ta Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Kazası

Sinop'un Boyabat ilçesinde 34 HVC 54 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Çadırcıoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay, Kozkule köyü civarında meydana geldi.

Kaza Sonrası Yaralanmalar

Kaza sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Melek Aslanoğlu'nun durumu nedeniyle Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, burada yapılan müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Canlı Yayın Detayı

Ayrıca, yaralılardan Kemal Akay'ın yolculuk sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve kaza anını paylaştığı belirlendi. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yaralılara müdahale ederek gerekli hastanelere ulaştırdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.