Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sinop'ta Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:03
Sinop'ta Şarampole Devrilen Araçta 4 Yaralı

Sinop'ta Otomobil Kazası

Sinop'un Boyabat ilçesinde 34 HVC 54 plakalı otomobil, sürücüsü Mehmet Çadırcıoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay, Kozkule köyü civarında meydana geldi.

Kaza Sonrası Yaralanmalar

Kaza sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Melek Aslanoğlu'nun durumu nedeniyle Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü, burada yapılan müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Canlı Yayın Detayı

Ayrıca, yaralılardan Kemal Akay'ın yolculuk sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve kaza anını paylaştığı belirlendi. Olayın ardından sağlık ekipleri hızlı bir şekilde yaralılara müdahale ederek gerekli hastanelere ulaştırdı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!

Gençlere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi müjdesi! Bakan Göktaş canlı yayında açıkladı!

TSK Orduevi en az ilkokul mezunu işçi alımı İçin ilan yayımladı! Detaylar ve başvuru şartları

Belediye çalışanlarına büyük müjde maaşlara ek 25.550 TL promosyon!