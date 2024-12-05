Sinop'ta Servis Minibüsü Devrildi: 15 Yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinden Sinop Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan servis minibüsü, Taşmanlı mevkisinde devrildi. Kazada toplam 15 kişi yaralandı.

İdarecisi Muhammed Ali Yurbaş olan minibüs, 57 S 4056 plakasıyla refüje çarptıktan sonra emniyet şeridine devrildi. Olayın hemen ardından, sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 14 işçi, hızlı bir şekilde sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Sinop'ta fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.