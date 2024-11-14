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Sinop'ta Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 10 bin 440 makaron ve 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:22
Sinop'ta Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu

Sinop'un Türkeli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten gelen bilgilere göre, bandrolsüz sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda bir adrese baskın düzenlendi.

Yapılan Aramalarda Neler Ele Geçirildi?

Operasyonda, 10 bin 440 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin ambalaj paketi, 27 likit, 4 elektronik sigara ve bir makaron doldurma aparatı ele geçirildi.

Kaçakçılık faaliyeti ile bağlantılı olarak, 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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