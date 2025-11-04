Sinop'ta Sürücü Adaylarına Motosiklet Trafik Eğitimi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" kapsamında il genelindeki sürücü kurslarında bilgilendirme çalışması yürüttü.

Eğitimin İçeriği

Eğitimlerde kursiyer ve eğitmenlere temel trafik bilgisi, güvenli motosiklet kullanımı, trafik işaret ve levhaları ile kask ve koruma tertibatı kullanımı ve önemi konularında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Ekipler, motosiklet sürücülerinin trafikte karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla örnek uygulamalar ve görsel anlatımlar gerçekleştirdi.

Sürekli Eğitim Taahhüdü

Trafik ekipleri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

