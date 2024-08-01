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Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'ta jandarma, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişiyi yakaladı. 13 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:03
Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Sinop'ta Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

Sinop'taki jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Sinop Valiliği'nden gelen açıklamaya göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Detaylı Arama Sonuç Verdi

Ekipler, Demirciköy mevkisinde durdurdukları bir aracın içinde yaptıkları aramada, toplamda 13 adet sikke, 5 madalyon, 14 farklı obje ve bir bronz yüzük ele geçirdi. Bu bulgular, tarihi eser kaçakçılığının boyutunu gözler önüne serdi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Elde edilen bulgular sonrasında gözaltına alınan şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet suçlamasıyla hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin...

Sinop'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada 13 sikke, 5 madalyon, 14 obje ve bronz yüzük ele geçirildi.

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