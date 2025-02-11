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Sinop'ta Toprak Kayması Sonrası Kapanan Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonrası kapanan köy yolu, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:16
Sinop'ta Toprak Kayması Sonrası Kapanan Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sinop'un Türkeli İlçesinde Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 2 gün önce meydana gelen toprak kayması sonucunda kapanan köy yolu, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Yol Çalışmaları Tamamlandı

Akçabük köyü yolundaki toprak tahliyesi ve temizlik çalışmalarının ardından, köy yolu yeniden hizmet vermeye başladı. Ayrıca, toprak kaymasında zarar gören yüksek gerilim hattı direkleri de YEPAŞ ekipleri tarafından onarıldı.

Köy Sakini Açıklamalarda Bulundu

Köy sakini Ertan Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toprak kaymasından dolayı herhangi bir zarara uğramadıklarını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz açıldı. Birkaç gündür elektriklerimiz yok. İnşallah o da kısa sürede verilir." ifadelerini kullandı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde toprak kayması nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

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