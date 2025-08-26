Sinop'ta Torik Bereketi: Sezonun İlk İri Palamutları Tezgaha Çıktı

Karadeniz'de küçük tekneler av yasağının bitmesiyle denize açıldı

Karadeniz'de 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından, Sinop açıklarında sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı. Küçük çaplı tekneler palamutta beklenen verimi bulamazken, ağlara sürpriz şekilde iri torikler takıldı.

Büyük balıkçı tekneleri için av yasağının 1 Eylül'de kalkacak olması öncesi küçük tekneler rızkını Karadeniz'de arıyor.

Balıkçı Zeki Kanal sezon başlangıcını değerlendirdi:

'Bu sezon palamutta umduğumuzu bulamayacağız gibi gözüküyor. Eylül ayı yaklaşmasına rağmen balıklar çok küçük kaldı ve yok denecek kadar az. Toriklerin yavruları olan palamutlar küçük kaldı. Şu anda 200 gram gelen palamutlar geçen sene 500-600 gram kadardı.'

Diğer yandan, avlanan toriklerin tezgahta yerini aldığı bilgisini veren Kanal, toriklerin geçen yıldan kalanların büyüyüp irileştiğini belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

'Sinop'ta yakalanan torikler geçen yıldan kalan torikler, büyüdü ve irileşti. Tanesi 2 ila 2,5 kilo arasında değişiyor. Turfanda olan toriklerin tanesi 1500 liradan satışa sunuluyor. İlerleyen günlerde avcılıkta iyi sezon geçirilirse fiyatlarda düşüş yaşanabilir.'

Balıkçılar ve tüketiciler, önümüzdeki günlerde av veriminin artıp artmayacağını ve fiyatların nasıl şekilleneceğini takip ediyor.

