DOLAR
41,02 -0,07%
EURO
47,81 -0,28%
ALTIN
4.447,12 -0,29%
BITCOIN
4.516.928,3 -0,39%

Sinop'ta Torik Bereketi: Sezonun İlk İri Palamutları Tezgaha Çıktı

Karadeniz'de av yasağının bitmesiyle Sinop'ta torikler tezgaha çıktı; palamutta düşüş yaşayan balıkçılar toriklerle yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:52
Sinop'ta Torik Bereketi: Sezonun İlk İri Palamutları Tezgaha Çıktı

Sinop'ta Torik Bereketi: Sezonun İlk İri Palamutları Tezgaha Çıktı

Karadeniz'de küçük tekneler av yasağının bitmesiyle denize açıldı

Karadeniz'de 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından, Sinop açıklarında sezonun ilk torikleri tezgahlarda yerini aldı. Küçük çaplı tekneler palamutta beklenen verimi bulamazken, ağlara sürpriz şekilde iri torikler takıldı.

Büyük balıkçı tekneleri için av yasağının 1 Eylül'de kalkacak olması öncesi küçük tekneler rızkını Karadeniz'de arıyor.

Balıkçı Zeki Kanal sezon başlangıcını değerlendirdi:

'Bu sezon palamutta umduğumuzu bulamayacağız gibi gözüküyor. Eylül ayı yaklaşmasına rağmen balıklar çok küçük kaldı ve yok denecek kadar az. Toriklerin yavruları olan palamutlar küçük kaldı. Şu anda 200 gram gelen palamutlar geçen sene 500-600 gram kadardı.'

Diğer yandan, avlanan toriklerin tezgahta yerini aldığı bilgisini veren Kanal, toriklerin geçen yıldan kalanların büyüyüp irileştiğini belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

'Sinop'ta yakalanan torikler geçen yıldan kalan torikler, büyüdü ve irileşti. Tanesi 2 ila 2,5 kilo arasında değişiyor. Turfanda olan toriklerin tanesi 1500 liradan satışa sunuluyor. İlerleyen günlerde avcılıkta iyi sezon geçirilirse fiyatlarda düşüş yaşanabilir.'

Balıkçılar ve tüketiciler, önümüzdeki günlerde av veriminin artıp artmayacağını ve fiyatların nasıl şekilleneceğini takip ediyor.

Karadeniz'de, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona...

Karadeniz'de, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamazken sürpriz bir şekilde ağlarına torikler (iri palamut) takıldı.

Karadeniz'de, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos'ta sona...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kocatepe'de Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'ndaki Törende
3
Antalya'da Rus Eşi Tarafından Bıçaklanan Koca 3 Gün Sonra Öldü
4
İzmir Seferihisar'da Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
Edirne'de Motosiklet Yayaya Çarptı — Güvenlik Kamerası Kaydı
6
İran: Avrupa'nın 'tetik mekanizmasını' kullanmaya yasal hakkı yok
7
Kocaeli'de Cankurtaranlar 179 Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor