Sinop'ta Tünel Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trajik bir kaza, Çiftlik Tüneli içinde hayatı kaybeden bir sürücünün hikayesini ortaya çıkardı. Hakan S. yönetimindeki 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolunda yapılan kaza sonucu duraklama cebinin duvarına çarptı.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, kamyonetin içindeki Hakan S.'yi araçtan çıkardı ancak yapılan sağlık kontrolünde talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında Hakan S.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tünel bir süre trafiğe kapatılırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.