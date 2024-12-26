DOLAR
35,15 0,23%
EURO
36,65 0,04%
ALTIN
2.980,19 -0,58%
BITCOIN
3.374.111,37 3,11%

Sinop'ta Tünel Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta tünel içinde kontrolden çıkan kamyonet, duvara çarptı. Sürücü Hakan S. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 18:00
Sinop'ta Tünel Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta Tünel Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sinop'ta meydana gelen trajik bir kaza, Çiftlik Tüneli içinde hayatı kaybeden bir sürücünün hikayesini ortaya çıkardı. Hakan S. yönetimindeki 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop-Samsun kara yolunda yapılan kaza sonucu duraklama cebinin duvarına çarptı.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekipler, kamyonetin içindeki Hakan S.'yi araçtan çıkardı ancak yapılan sağlık kontrolünde talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında Hakan S.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından tünel bir süre trafiğe kapatılırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi....

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi....

Sinop'ta, tünel içinde duraklama cebinin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
5
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
6
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!