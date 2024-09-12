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Sinop'ta Üç Araçlı Kaza: 3 Sürücü Yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen kazada üç sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:14
Sinop'ta Üç Araçlı Kaza: 3 Sürücü Yaralandı

Sinop'ta Üç Araçlı Trafik Kazası

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Boyabat-Durağan kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında üç sürücü yaralandı.

Olay, R.A. isimli sürücünün kullandığı 55 GA 801 plakalı kamyonetin, Akçabük köyü yakınlarında önce karşı yönden gelen M.U. tarafından yönetilen 57 ACA 471 plakalı otomobille, daha sonra aynı yönde seyreden S.S.'nin kullandığı 57 AN 002 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza yerinde gerçekleşen ihbar sonrası sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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