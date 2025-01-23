Sinop'ta Üç Ayrı Trafik Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazası, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk kaza, H.A. yönetimindeki 35 CEB 98 plakalı otomobilin, Sinop-Ayancık kara yolu Abalı köyü mevkisinde yol kenarındaki boş araziye devrilmesiyle gerçekleşti. Olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri, kazada yaralanan A.A, S.A, Y.A, K.A.A. ve B.A.'yı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İkinci Kaza: Kamyonet Devrildi

İkinci kaza ise Sinop-Ayancık kara yolu Karacaköy mevkisinde yaşandı. C.Ö'nün kullandığı 61 TV 516 plakalı kamyonet, virajı alamayarak ormanlık alana devrildi. Kazada yaralanan Ş.V. ile M.Y., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Üçüncü Kaza: Otomobil Çarpışması

Üçüncü kaza ise Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kavşakta gerçekleşti. Y.A. yönetimindeki 57 AAJ 549 plakalı otomobil, A.C. idaresindeki 57 ABK 040 plakalı otomobille çarpıştı. Bu kazada, 57 ABK 040 plakalı otomobilde bulunan H.C. yaralandı ve tedavi için Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.