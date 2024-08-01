Sinop'ta Uçurumdan Düşen İtfaiye Erini Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sinop'ta İtfaiye Eri Uçurumdan Düşerek Yaralandı

Sinop'un Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde ormanlık bir alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, arazide yüksekten düşerek yaralandı. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Valilikten Açıklama Geldi

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında bir itfaiye personelinin uçuruma düşmesi üzerine, sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Açıklamada, "Bugün saat 14.00 sularında meydana gelen olayda, itfaiye personeli yüksekten düşmüştür. Kayıp personeli kurtarmak amacıyla Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı’ndan Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edilmiştir. Ayrıca, 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri ve kurtarma botu ile Deniz Polis Timi olay yerine yönlendirilmiştir," denildi.

Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

Yetkililer, itfaiye eri için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini ve tüm ekiplerin görev başında olduğunu belirtti. Olayın detayları ve itfaiye erinin durumu hakkında bilgi paylaşımları yapılmaya devam edilecektir.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar devam etti.