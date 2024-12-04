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Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı

Sinop Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen kongre, yurt içi ve dışından birçok akademisyeni bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:18
Sinop'ta Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi Başladı

Sinop'ta 'Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi' Başladı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 'Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi' başladı. Sinop Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongre, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştiriliyor ve üç gün sürecek.

Kongrede Ele Alınan Konular

Kongrenin gündeminde demokrasi ve askeri müdahaleler, günümüz dünyasında işletmelerde dönüşüm ve dünyada ile Türkiye'de para politikaları gibi önemli konular yer alıyor.

Rektör Taşdemir'in Açılış Konuşması

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, açılış konuşmasında bu tür organizasyonların uluslararası işbirliği kültürünün yaygınlaşmasına önemli katkılar sağladığını belirtti. Taşdemir, öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, "Zamanı çok iyi değerlendirin. En büyük kayıp, zaman kaybıdır. Çok çalışın, kendinizi geliştirin," dedi.

Fakülte Dekanı Özkalaycı'nın Vurguları

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, üniversitelerin en üst düzeyde eğitim veren ve araştırma yapan kurumlar olduğunu ifade ederek, "Bu topraklarda tüketilen veya kullanılan her türlü nesnenin, maddenin bu topraklarda üretilebilmesini öncelemeliyiz,” dedi. Özkalaycı, bilim insanlarının kongreye gösterdiği ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından akademisyenler tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri...

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı. Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri...

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Siyaset, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi" başladı. Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen kongreye, yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

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