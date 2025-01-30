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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Elde edilen maddeler arasında uyuşturucu ve silahlar yer aldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:57
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'taki bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilere ait...

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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