Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Sinop'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamalara göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop'taki bu başarılı operasyon, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 5 kök kenevir bitkisi ile birer av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.