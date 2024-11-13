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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 20:54
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Sinop'ta Jandarma Operasyonu

Sinop'ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli ilçesinde iki adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elde Edilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon kapsamında, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bu operasyon, Sinop'ta uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde atılan önemli bir adım olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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