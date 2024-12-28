Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam etmekte.

Sinop'ta uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların artarak devam etmesi bekleniyor.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.