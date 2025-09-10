Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta Ayancık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; 9 gram uyuşturucu, 5 hap ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 18:01
Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü iki adrese operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 9 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

