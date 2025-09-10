Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü iki adrese operasyon düzenledi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 9 gram uyuşturucu madde, 5 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

