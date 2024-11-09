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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:45
Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu

Sinop'ta, İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği uyuşturucu operasyonu neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden ve kullanan kişilere yönelik olarak il merkezi ve Erfelek ilçesinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 4 gram kubar esrar, 3 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili jandarmadaki işlemler devam ediyor.

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