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Sinop'ta Yangın Söndürme Operasyonunda İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Sinop'ta orman yangınına müdahale ederken uçurumdan düşen 22 yaşındaki itfaiye eri Kadir Eren Öter hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:11
Sinop'ta Yangın Söndürme Operasyonunda İtfaiye Eri Hayatını Kaybetti

Yangına Müdahale Sırasında Talihsiz Kaza

Sinop'ta meydana gelen üzücü bir olayda, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden genç itfaiye eri Kadir Eren Öter (22), uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Valilik Açıklaması ve Olayın Gelişimi

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, Adabaşı Sisdüdüğü mevkiindeki yangın için itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Yangına müdahale esnasında, Kadir Eren Öter'in yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Adabaşı Sisdüdüğü mevkiinde çıkan yangına müdahale ederken yüksekten düşen itfaiye personelini kurtarmak için aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda, bugün saat 07.30 sıralarında itfaiye personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay Sonrası Adli Süreç

Kadir Eren Öter'in cenazesi, otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeni gelişmelerin takipçisi olunacaktır. Bu tür olayların yaşanmaması için yangın söndürme çalışmalarında alınacak önlemler büyük bir önem arz etmektedir.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını...

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti. İtfaiye erinin cesedi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını...

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçurumdan düşen genç itfaiye eri hayatını kaybetti. İtfaiye erinin cesedi otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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