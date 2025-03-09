Sinop'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Tutuklama

Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı, toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:34
Sinop'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Tutuklama

Sinop Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Sinop merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis ve şans oyunları dolandırıcılığı operasyonunda 23 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesi ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubelerinin çalışmaları sonucunda İstanbul, Sakarya ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Operasyonda toplamda 40 şüpheli yakalanırken, çok sayıda telefon, bilgisayar, banka kartı ve GSM kartı ele geçirildi. Şüphelilerin, ofis olarak kullandıkları adreslerde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve "panel" ile "sayfa" olarak tanımladıkları sistemler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Mali Suçların Boyutu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin, toplamda 9,9 milyar lira işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı, kalan 17'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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