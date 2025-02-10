Sinop'ta Yasa Dışı Gece Avcılığına 10 Ceza

Sinop'ta Yasa Dışı Gece Avcılığına Ceza Yağdı

Sinop'ta, yasa dışı gece avcılığı yaptıkları belirlenen 10 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Koruma Ekipleri Denetimlerde Bulundu

Denetimlerde, yasa dışı avcılık yapan kişilerin tespit edilmesi üzerine, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ceza uygulandı. Bu kapsamda, 10 kişiye para cezası kesilirken, ayrıca 4 av tüfeği de ekipler tarafından el konuldu.

Sinop’ta, yasa dışı gece avcılığı yaptıkları tespit edilen 10 kişiye idari para cezası uygulandı.