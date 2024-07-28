Sinop'ta Yoğun Yağış Sonrası Erfelek'te İncelemeler

Sinop'ta Erfelek İlçesinde Yoğun Yağış İncelemesi

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, etkili sağanağın ardından Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından ilçede hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer Sorunları Dinledi

Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, yağışın etkilediği ilçe merkezindeki caddelerde ve mahallelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi. Sağanak sonucunda zarar gören evler ve iş yerlerinde de detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Çalışmalar Devam Ediyor

Afad, polis ve belediye ekipleri, su baskınına maruz kalan evlerin girişlerine ve bodrum katlarına basan suyu tahliye etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Özarslan başkanlığında bir Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendiği bildirildi. Meteorolojik uyarılar sonrasında, ilgili kurumların bilgilendirildiği ve teyakkuz haline geçildiği belirtildi.

Yağış Miktarı ve Müdahale

Vali Özarslan, ilçeye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirterek, "Dün akşam başlayan sağanak sonrasında 21 su baskını ve 3 mahsur kalma ihbarı aldık. Bu ihbarlar doğrultusunda tüm kamu kurumları ve belediyelerimizle birlikte müdahale ettik" dedi.

Erfelek'teki yağışların dün akşam 23.05'te sona erdiğini ifade eden Özarslan, mahsur kalan 3 vatandaşın kurtarılmasının ardından, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yağışlardan etkilenen Erfelekli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sağanağın etkili olduğu Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Özarslan başkanlığında Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.