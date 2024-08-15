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Sinop'taki TOKİ Konutları Tamamlanma Aşamasında

Sinop'ta inşa edilen TOKİ konutlarının %92'si tamamlandı, teslimatlar Kasım ayında yapılacak.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:05
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:12
Sinop'taki TOKİ Konutları Tamamlanma Aşamasında

Sinop'taki TOKİ Konutlarının İlerleyişi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Sinop'ta hayata geçirdiği 317 konut, %92'lik bir tamamlanma oranına ulaştı. Bu süreç, bölgenin konut ihtiyacını karşılama hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Vali Özarslan İncelemelerde Bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Özarslan, konutların Kasım ayında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını belirtti.

Konutların Önemi

Özarslan, konut projelerinin il genelinin gelişimi için kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. "Konut inşaatları, ilimizin kalkınmasında büyük bir öneme sahip. TOKİ, gerek il merkezinde gerekse ilçelerde konut yapımını sürdürmektedir. Bu projede emeği geçen Bakan Murat Kurum, mühendisler, yükleniciler ve işçilere teşekkürlerimi sunuyorum. Hak sahiplerine hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle otursunlar." diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sinop’ta inşa edilen 317 konutun yüzde 92’lik bölümü...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Sinop’ta inşa edilen 317 konutun yüzde 92’lik bölümü tamamlandı. Vali Mustafa Özarslan (sol 3), beraberindeki heyetle Ordu Mahallesi’nde inşa edilen TOKİ konutları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

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