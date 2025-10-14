Sinop Türkeli'de Balıkçı Yaklaşık 1000 Palamut Avladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçı teknesini palamutla doldurdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde küçük teknesiyle denize açılan Sinan Ersoy, ilçenin açıklarında bıraktığı ağlarına yaklaşık 1000 palamut takılmasıyla kıyıya döndü.

Güzelkent Limanı'ndan sabah saatlerinde denize açılan Ersoy, avını kıyıya getirdi. Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir av geçirdiğini belirtti.

Denize açıldıktan kısa süre sonra yunuslarla karşılaştığını anlatan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Balık sürüsünü yunuslar sıkıştırmıştı. Biz de o esnada ağlarımızı attık. Bol miktarda av yaptık. Nasip oldu."

Ersoy, şimdiye kadar durgun bir sezon geçirdiklerini dile getirerek, tüm balıkçılar için bereketli bir sezon temenni etti.

