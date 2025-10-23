Sinop Türkeli'de Tonlarca Hamsi Limana Getirildi

Sinop'un Türkeli açıklarında gece süren avda yaklaşık 20 tekne tonlarca hamsiyle limana döndü; balıklar çevre illere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 12:33
Gece süren avın ardından balıklar kasalarla kamyonlara yüklendi

Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, tonlarca hamsi ile limana döndü.

Gece boyunca süren avın ardından yaklaşık 20 balıkçı teknesi tarafından avlanan hamsi, Güzelkent Limanı'nda kasalarla kamyonlara yüklenerek çevre illere nakledildi.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de hamsilerin boyunu kontrol ederek yönetmeliğe uygunluğunu denetledi.

Balıkçılardan Özkan Aydoğan, AA muhabirine, av için Samsun'un Terme ilçesinden geldiğini belirterek, "Güzelkent açıklarında hamsi avlıyoruz. Sezona yeni başladık. Yaklaşık 30 ton civarında hamsi avladık. Diğer arkadaşlarımızda da benzer miktarda balık var. Görünüşe göre sezon iyi geçecek. Hamsi bu yıl erken çıktı, inşallah hepimiz için bereketli olur." ifadelerini kullandı.

