Sinop'un Türkeli İlçesine İlk Doğal Gaz Verildi

Türkeli'de Doğal Gaz Dönemi Başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, altyapı çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi. 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda düzenlenen Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni, bölge halkı için tarihi bir anı simgeliyor.

Vali Özarslan: "Doğal Gaz Hayırlı Olsun"

Törende konuşan Vali Mustafa Özarslan, doğal gazın Türkeli halkına hayırlı olmasını dileyerek, halka hizmet etmenin kamu görevlileri için en önemli vazifelerden biri olduğunu vurguladı. Özarslan, hizmetlerin sunulmasında kendilerine en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Doğal gazın Türkeli ilçesine ulaşmasında katkı sağlayan herkese teşekkür eden Vali Özarslan, "Biz her zaman önce millet diyoruz. Millete hizmet etmek bizlerin birinci vazifesidir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin: "Sözlerimizi Yerine Getiriyoruz"

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin de törende bir konuşma yaparak, verdikleri hizmetleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Şahin, "Türkeli halkına ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini yerine getiriyoruz. Bugün itibarıyla bir sözümüzü daha yerine getirmenin gurur ve mutluluğunu duyuyoruz. Vatandaşlarımıza doğal gaz hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından, dua edilerek doğal gaz meşalesi yakıldı ve yeni dönemin simgesi olarak vatandaşlara tanıtıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi. 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni düzenlendi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı konutlara ilk doğal gaz verildi. 15 Temmuz Şehitleri Kent Meydanı'nda Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni düzenlendi.