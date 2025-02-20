Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi

Sinop Üniversitesi Eğitime Ara Verdi

Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeni ile yarın bazı birimlerde eğitime ara verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kentin genelinde devam eden yoğun kar yağışının yarın da sürmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Alınan Kararlar

Üniversiteden gelen bilgilere göre, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimi, il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime ara verilmesi yönünde karar aldı. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bu durumu dikkate alarak planlama yapması önerildi.