Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi

Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı birimlerde yarın eğitime ara verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:55
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi

Sinop Üniversitesi Eğitime Ara Verdi

Sinop Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeni ile yarın bazı birimlerde eğitime ara verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kentin genelinde devam eden yoğun kar yağışının yarın da sürmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Alınan Kararlar

Üniversiteden gelen bilgilere göre, meteorolojik değerlendirmelerin ardından üniversite yönetimi, il merkezi, Gerze, Türkeli ve Ayancık birimlerinde eğitim öğretime ara verilmesi yönünde karar aldı. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin bu durumu dikkate alarak planlama yapması önerildi.

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