Sinop Üniversitesi Öğrencileri Yenilenebilir Enerji Üretimini Uygulamalı Öğreniyor

Sinop Üniversitesi'nde Yenilenebilir Enerji Eğitimi

Sinop'ta hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Öğretiminde Ahşap Oyuncak ve Robotik Atölyesi Projesi", TÜBİTAK desteğiyle öğrencilere enerji üretim yöntemlerini uygulamalı olarak öğretiyor.

Uygulamalı Eğitim Fırsatları

Proje kapsamında, ortaokul öğrencilerine ahşap oyuncaklar aracılığıyla güneş paneli ve rüzgar türbini yapımı öğretiliyor. 11 Kasım'da Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi atölyelerinde başlayan eğitimler, iki uzman tarafından sağlanan teorik bilgilerle destekleniyor.

Öğrencilerin Farkındalığı Artıyor

Sinop Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve proje koordinatörü Doç. Dr. Tuğra Karademir Coşkun, yenilenebilir enerjinin ülke ve dünya geleceği açısından kritik bir konu olduğunu belirtti. Coşkun, öğrencilerin teorik bilgilerin yanı sıra pratik deneyimler kazanmalarının da önemli olduğunu vurguladı.

Pratik Eğitimle Sürdürülebilirlik Bilinci

Coşkun, "Bu pratikleri öğrencilerin dilinden dönüştürüyoruz. Güneş enerjisinden rüzgar enerjisine kadar birçok alanda ahşap oyuncaklarla nasıl birleştirme yapılabileceğini gösteriyoruz. Amaç, öğrencilerin evlerine gittiklerinde sürdürülebilir enerjiye destek olabileceklerini göstermektir," dedi.

Öğrencilerden Olumlu Geri Dönüşler

Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Buğra Altay, eğitimler sayesinde sürdürülebilir enerji konularında bilgi sahibi olduğunu belirtti. "Rüzgar enerjisinin nasıl çalıştığını öğrenmiş oldum. Yenilenebilir enerji kaynakları gelecek nesiller için büyük bir fırsat sunuyor," sözlerini ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.