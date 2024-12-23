Sinop Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Sinop Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Sinop Valiliği, vatandaşları yaklaşan kuvvetli fırtına hakkında uyardı. Meteorolojik verilere göre, 24 Aralık Salı günü rüzgarın saatteki hızının 70 kilometreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın Salı günü Sinop'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli fırtına etkisiyle 50-70 kilometre hızda eseceği, yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde 70-90 kilometre hızlara ulaşabileceği bildirildi.

Bu uyarılar doğrultusunda, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı önlem alınması önerilmektedir.