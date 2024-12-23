DOLAR
35,22 -0,04%
EURO
36,68 -0,05%
ALTIN
2.962,86 0,18%
BITCOIN
3.307.970,26 1,67%

Sinop Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Sinop'ta 24 Aralık'ta fırtına bekleniyor; rüzgarın hızı 70 km/s'ye kadar çıkabilir.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:30
Sinop Valiliği'nden Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Sinop Valiliği'nden Fırtına Uyarısı

Sinop Valiliği, vatandaşları yaklaşan kuvvetli fırtına hakkında uyardı. Meteorolojik verilere göre, 24 Aralık Salı günü rüzgarın saatteki hızının 70 kilometreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı. Yapılan değerlendirmelere göre, rüzgarın Salı günü Sinop'un iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli fırtına etkisiyle 50-70 kilometre hızda eseceği, yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde 70-90 kilometre hızlara ulaşabileceği bildirildi.

Bu uyarılar doğrultusunda, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı uçmaları ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı önlem alınması önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferlerinde İptal Uyarısı
2
YÖK Başkanı: Mezunlara Saygın İş İmkanları Sağlamayan Programlara İzin Yok
3
Milli Judocu Emre Yazgan, Erzurum'daki Çığ Faciasında Hayatını Kaybetti
4
Elazığ'da 5 Ton 880 Kilogram Kaçak Et Ele Geçirildi
5
Gagauz Özerk Yeri 30. Yılını Coşkuyla Kutladı
6
Belgrad Ormanı'nda İBB Ekiplerinin Tahliyesi Gerçekleşti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek