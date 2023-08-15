Sinop Valiliği'nden önemli duyuru: 2 gün süreli denize girme yasağı getirildi!

Sinop Valiliği, son günlerde yaşanan boğulmalar, hava olayları, dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzme yasağı kararı aldı. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun başkanlık ettiği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında il genelinde olumsuz hava koşullarından dolayı denize girme yasağı hakkında karar alındığı bildirildi.





Açıklama şu şekildeydi:

"İlimiz merkez ilçemizde boğulma, meteorolojik olaylar, denizdeki akıntı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop'un kuzeyindeki Kumkapu Plajı'ndan başlayarak ikinci bir karar alınana kadar sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. İkinci bir kararın alınmasına kadar, Sinop'un kuzey kesimdeki Kumkapı Plajından başlayarak Sarıkum yüzme alanının da dahil olmasıyla birlikte, denize girişlerin yasaklanmasına, denize girme yasağının ise kolluk birimlerince, Sinop Belediyesi ekiplerinde ve Özel İdare ekipleri tarafından takip edilmesine bahse konu edilen yüzme alanlarının ise sürekli olarak ilgili kurumlarca takibine, yasaklanmış olan yerlerin kamu kurumlarınca ve yerel basının halka duyurmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."