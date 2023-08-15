  1. Anasayfa

  2. Gündem

  3. Sinop Valiliği'nden önemli duyuru: 2 gün süreli denize girme yasağı getirildi!

Sinop Valiliği'nden önemli duyuru: 2 gün süreli denize girme yasağı getirildi!

Yayınlanma:
Sinop Valiliği'nden önemli duyuru: 2 gün süreli denize girme yasağı getirildi!
Olumsuz hava koşulları ve akıntılar nedeniyle Sinop'ta yeni bir kararın alınmasına kadar denize girme yasağı getirildi.

Sinop Valiliği, son günlerde yaşanan boğulmalar, hava olayları, dalgalar ve şiddetli rüzgar nedeniyle yüzme yasağı kararı aldı. Valilik kanalından yapılan yazılı açıklamada, Vali Erol Karaömeroğlu'nun başkanlık ettiği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında il genelinde olumsuz hava koşullarından dolayı denize girme yasağı hakkında karar alındığı bildirildi.

Sinop Valiliği'nden önemli duyuru 2 gün süreli denize girme yasağı getirildi!

Açıklama şu şekildeydi:

"İlimiz merkez ilçemizde boğulma, meteorolojik olaylar, denizdeki akıntı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop'un kuzeyindeki Kumkapu Plajı'ndan başlayarak ikinci bir karar alınana kadar sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. İkinci bir kararın alınmasına kadar, Sinop'un kuzey kesimdeki Kumkapı Plajından başlayarak Sarıkum yüzme alanının da dahil olmasıyla birlikte, denize girişlerin yasaklanmasına, denize girme yasağının ise kolluk birimlerince, Sinop Belediyesi ekiplerinde ve Özel İdare ekipleri tarafından takip edilmesine bahse konu edilen yüzme alanlarının ise sürekli olarak ilgili kurumlarca takibine, yasaklanmış olan yerlerin kamu kurumlarınca ve yerel basının halka duyurmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Gündem
Hatay çıkışıyla gündem olan imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı!
Hatay çıkışıyla gündem olan imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı!
Tekirdağ Çorlu'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı!
Tekirdağ Çorlu'da veresiye vermeyen tekel bayisine kurşun yağdırdı!
Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi!
Sinop'ta 4 kişilik aile denizde boğularak can verdi!
Başvuruları kaçıran başını taşlara vurur: Yüksek maaşlı personel alımı başladı
Başvuruları kaçıran başını taşlara vurur: Yüksek maaşlı personel alımı başladı
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde: 180 ay taksitle ev sahibi olmak mümkün!
Ev sahibi olmak isteyenlere müjde: 180 ay taksitle ev sahibi olmak mümkün!
İstanbul'da zamlı taksi tarifesi başladı
İstanbul'da zamlı taksi tarifesi başladı
Zonguldak'ta tüyler ürperten cinayet: Uykularında katletti
Zonguldak'ta tüyler ürperten cinayet: Uykularında katletti