Sinop ve Tokat’ta Filistin ve Sumud Filosu'na Destek Çağrısı

Sinop ve Tokat'ta bir araya gelen vatandaşlar, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı verdi. Etkinliklerde bölge halkı, yardım ve dayanışma çağrılarını seslendirdi.

Sinop: Uğur Mumcu Meydanı'nda tepki ve destek

Sinop'ta Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla toplanan vatandaşlar Uğur Mumcu Meydanı'nda buluştu. Katılımcılar "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankartlar açarak İsrail'i kınayan sloganlar attı.

Platform adına basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Sinop Şubesi Başkan Yardımcısı Şahin Köstek, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti. Köstek, son saldırılarla Gazze halkının dünyanın gözü önünde açlığa mahkum edildiğini vurguladı.

Köstek'in açıklamasından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Tüm dünya sessizliğe bürünürken vicdan sahibi insanlar Sumud Filosu ile artık sessizliği reddediyor. Bu sefer uluslararası Sumud Filosu bir kutu undan, birkaç paket pirinçten daha fazlasını taşıyor. Akdeniz insanlığın onurlu yürüyüşüne şahitlik ediyor. Uluslararası Sumud Filosu, Gazze'ye yalnızca yiyecek ve ilaç değil, insanlığın vicdanını, onurunu ve direniş iradesini taşıyor. Filistin'in yanında dimdik duran, 44 ülkeden fazla, binlerce aktivistin katılımıyla, 100'e yakın gemi ile bu yolculukta buluşuyor. Katil İsrail bilsin ki, ne abluka, ne barikat, ne de zulüm insanlığın vicdanını susturamaz. Bu sefer, yalnızca bir yardım seferi değil, insanlığın tarih önünde verdiği onur imtihanıdır. Buradan dünyaya ilan ediyoruz. Gazze yalnız değildir, soykırıma karşı susmak, insanlığın kara lekesidir."

Köstek’in açıklamasının ardından dualar edildi ve elde edilen gelirin Filistin’e gönderileceği Hayır Çarşısı açıldı.

Tokat: Camide dualar ve destek mesajları

Tokat'ta ise TÜGVA Temsilciliği ve Milli İrade Platformu üyeleri Tarihi Ali Paşa Camisi'nde bir araya geldi. Katılımcılar Gazzeliler için dua ederken, Küresel Sumud Filosu'na destek mesajları verildi.

Her iki kentteki etkinlikler, Filistin'e yönelik yardım ve uluslararası dayanışma çağrısını güçlendirdi.

